مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3.. أمير كرارة وجها لوجه مع أحمد رزق

شهدت الحلقة 3 من مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، الذي يعرض على قناة on في تمام الساعة التاسعة مساءً تطورًا كبيرًا في الأحداث، خاصة مع معرفة فاروق الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد رزق مكان دكتور ياسين الذي يجسد شخصيتة الفنان أمير كرارة.

الحلقة 3 مسلسل بيت الرفاعي.. أمير كرارة في ورطة بسبب أحمد رزق

وبدأ فاروق في مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 بدأ يجهز نفسه للسفر إلى مدينة الإسكندرية للبحث عن الدكتور ياسين، وبالفعل يصل إلى هناك، ولكنه يجد العمارة التى أخبرته جملات التى تجسد شخصيتها الفنان رحاب الجمل عنها سقطت منذ شهر ونصف تقريبًا، وهى التى كان من المفترض أن يجد فيها ياسين.

الصدفة تقود ياسين للاتصال على هاتف جملات الذي أخذه منها فاروق وأصبح معه فيرد عليه ويخبره أن شقيقته قد أخبرته بمكانه وأنه في الإسكندرية للبحث عنه، وهدده بأنه عندما يجده سيقتص لعمه وحاول ياسين أن يقنع فاروق بأنه لم يقتل والده ولكنه لم يصدقه.

يذكر أن الحلقات الأولى من مسلسل بيت الرفاعي شهدت تورط ياسين في قتل والده الحاج محمود الرفاعي، وظن البعض أنه من قتله بسبب خلافات على الميراث والوصية.