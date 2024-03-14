مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 4

يعرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة يوميًا طوال شهر رمضان وعن مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on في رمضان 2024 الحلقة 4، يكون الساعة الـ9 مساء، وبالنسبة للإعادة في الساعة الـ1:30 صباحًا والساعة 9:45 صباحًا في اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي

وبالنسبة لمواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on drama في رمضان 2024 الحلقة 4، بطولة الفنان أمير كرارة، الساعة 2 صباحًا والساعة 6:15 صباحًا والساعة 4:45 مساء في اليوم التالي من العرض الأول.

فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي

وفريق عمل مسلسل بيت الرفاعي كل من أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، أحمد رزق، محمد لطفي، سيد رجب، صفاء الطوخي، ملك قورة، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ومسلسل بيت الرفاعي من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث المسلسل عن أمير كرارة الذي يؤدي دور طبيب ويواجه العديد من المشاكل والصراعات، وبدأت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بوفاة والده الذي يؤدي دوره أحمد فؤاد سليم بعد نقاش حاد بينهما وفي الحلقة التالية القبض على كرارة بتهمة قتل والده.