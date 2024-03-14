احذر شرب القهوة في هذا التوقيت.. سبب توقف قلب أحمد رفعت داخل الملعب

صدمة يعيشها الوسط الكروي والجماهير، بعد سقوط أحمد رفعت المفاجئ داخل ملعب مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، قبل الكشف عن تناول اللاعب لكميات كبيرة من القهوة قبل اللقاء.

تحذيرات عديدة أطلقها الأطباء والمنظمات الصحية العالمية، من أضرار القهوة، تحديدا بعد فترات الصيام الطويلة، والتي قد تؤدي لمضاعفات صحية خطيرة.

تجنب تناول القهوة في هذه التوقيتات خلال رمضان

موقع «health» العالمي كشف عن توقيتات يجب تجنب القهوة خلالها، لتفادي مخاطرها.

عند الإفطار:

يجب تجنب تناول القهوة بعد الإفطار مباشرة، خاصةً أن الكافيين يتسبب في إطلاق عصارة المعدة حال تناوله على معدة فارغة، إذ يؤدي حينها إلى تعرض الغشاء المخاطي في المعدة للأذى.

منتصف الليل:

يمكن تناول فنجان قهوة منزوع الكافيين، والذي يظل يحتوي على مضادات الأكسدة، والذي يمكن استبداله بالأعشاب.

السحور:

يجب عدم تناول أكثر من فنجان قهوة واحد على السحور، بشرط أن يكون مع وجبة متوازنة مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة.

مخاطر تناول القهوة على الريق

موقع «Livestrong»، أيضا عدد مخاطر تناول القهوة خلال وجبة الإفطار في شهر رمضان، وأبرزها:

اضطراب نسبة السكر في الدم:

شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة على معدة فارغة يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، بحسب دراسة نشرت في «British Journal of Nutrition».

الحموضة:

كشفت الجمعية الأمريكية لتنظير الجهاز الهضمي أن شرب القهوة على الريق يؤدي إلى ارتخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء، مما يؤدي إلى ارتداد أحماض المعدة إلى أعلى الحلق، مما يسبب الشعور بالحرقة.

أفضل الأطعمة لكسر الصيام

يعتبر التمر أفضل غذاء على مائدة الإفطار في شهر رمضان، لاحتوائه على السكريات الطبيعية التي بدورها تساهم في تجديد طاقة الجسم، على ألا تتجاوز الكمية المستهلكة منه 3 ثمرات، مع كوب ماء أو حليب.

ويمكن تناول الشوربة بعد ذلك، فهي تساعد على تعويض الجسم بالسوائل والأملاح والمعادن المفقودة أثناء الصيام، بالإضافة إلى دورها الفعال في تحضير الجهاز الهضمي لوجبة الإفطار.

ويفضل شرب القهوة بعد الإفطار بساعة على أقل تقدير.

«القهوة تتسبب في فقدان الجسم للسوائل، وهو ما يؤثر على الصحة خلال ساعات الصيام»، هكذا أوضح الدكتور مجدي حامد، أخصائي التغذية العلاجية لـ«الوطن».

وأوضح الطبيب، أن القهوة تتسبب أيضا في امتصاص المعادن من الجسم، مشددا على أنه إذا كان ضروريا تناولها في رمضان، فإنه من الأفضل أن يكون ذلك بعد ساعتين من وجبة الإفطار، وقبل ساعات من تناول وجبة السحور، مع محاولة استبدالها بالمشروبات الطبيعية.

القهوة وراء توقف قلب أحمد رفعت داخل الملعب

كان الدكتور عمرو عصمان، استشاري القلب والمشرف على حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، كشف في تصريحات إذاعية، خلال الساعات الماضية، أن اللاعب تناول كميات كبيرة من أكواب القهوة بعد الإفطار وقبل المباراة، ما تسبب في زيادة ضربات القلب ودخوله في هذه الأزمة الصحية الطارئة.