موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل صدفة.. تابع الأحداث على أربع قنوات مختلفة

أحداث مشوقة تشهدها الحلقة 4 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج التي ظلت حتى نهاية الحلقة الماضية في قبضة الشرطة بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات، لذا يهتم الجمهور بمعرفة موعد عرض الحلقة 4 مسلسل صدفة.

موعد عرض الحلقة ٤ مسلسل صدفة

وقبل عرض موعد عرض الحلقة 4 مسلسل صدفة، يلقي «الوطن» الضوء على أبرز أحداث الحلقة الأخيرة، إذ جرى القبض على ريهام حجاج «صدفة» وهي تحاول شراء كيس مخدرات لـ«فرح» نور إيهاب، طالبة بالمدرسة، بعدما أن أوهمتها أنها تحاول التعافي، لتحضر سيارة الشرطة وتقبض عليها.

وحاول عصام السقا «طارق» إنقاذها بإحضار المحامي، الذي لقنها بعض الكلمات ولازالت في انتظار تحليل عينة المخدرات.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل صدفة

يأتي موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

بينما يكون العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 4 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتعرض الحلقة 4 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 4 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب.