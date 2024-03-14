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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4.. هل يبيع خالد النبوي منزله؟

كتب:

ضحى محمد
09:03 ص | الخميس 14 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

بأحداث تشويقية درامية، يغلب عليها المشادات بين الأب ونجله، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4، خاصة أن هناك علاقة قوية تجمع بين خالد النبوي ونجله، ولكن حدثت بعض المشكلات مؤخراً بسبب خروج «مروان» نور خالد النبوي عن طوعه، لينتظر المشاهدون متابعة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4

وتستمر محاولات الشركة الراغبة في بناء كومباوند داخل المعادي لإقناع خالد النبوي ببيع منزله ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4، ويتجول خالد النبوي حول منزله، ويجد أن معظم جيرانه قد تركوا منزلهم، ويجتمع مدير الشركة بالموظفين ويطالبهم بوجود حلول وطرق لإرغام مختار على البيع.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3 

وكانت الحلقة من مسلسل إمبراطورية ميم شهدت أيضا الظهور الأول للفنانة سلاف فواخرجي التي تجسد شخصية ميسون زوجة خالد النبوي، ويتذكرا سويا أسماء إمبراطورية ميم، وتخبره أنها أصيبت بمرض شديد، أدي إلى وفاتها.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.