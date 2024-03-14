مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3.. حلا شيحا تعتذر لخالد النبوي

بأحداث تشويقية واجتماعية، يستمر عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3 بعد تعقد الأمور بين «مختار» خالد النبوي، وأبنائه الستة حيث إن لكل منهما مشكلة خاصة به، ويحاول السيطرة عليهم بعد وفاة والدتهما منذ 3 أعوام.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3، قابلت الفنانة حلا شيحا، من جديد الفنان خالد النبوي أمام منزله، حيث ذهبت لتعتذر منه عما بدر منها بسبب أنها قررت أن ترفع قضية عليه بسبب حدوث مشكلة في المدرسة للأبناء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

المخرج محمد سلامة جمع بين عدد من النجوم منهم خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.