مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3.. الكشف عن سبب وفاة زوجة خالد النبوي

أبدع المؤلف محمد سليمان عبد الملك في كتابة أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3، وأبرز المشكلات التي تحدث بين «مختار» بطولة الفنان خالد النبوي وأولاده الستة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

جاء ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3، ذكريات «مختار» مع بداية علاقته بـ «ميسون» زوجته التي تجسد دورها الفنانة سلاف فواخرجي، والتي أصُيبت بالمرض اللعين، وأخبرته أنها في المرحلة الأخيرة ومن الممكن أن تتوفى.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc، في المواعيد التالية: الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

يتكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف حول رجل أرمل يُدعى مختار أبو المجد، وهو أب يتولى مسؤولية 6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.