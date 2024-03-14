لا يزال الفنان خالد النبوي يعيش قصص مختلفة مع أبنائه الـ6 في مسلسل إمبراطورية ميم، وطرق التعامل معهم، ما جذب الجمهور لمتابعة أحداث المسلسل بالتفصيل، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 4.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC

تبدأ مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 4، في تمام الساعة 10:45 دقيقة يوميا.

يشار إلى أنه حدث نقاش طويل بين خالد النبوي ونجله بسبب عدم اتفاقهما على التربية، إذ يرفض «مروان» تحكم والده في تصرفاته الشخصية، ولكن «مختار» خالد النبوي يؤكد له أن كل شيء يحدث بينهما يكون بالحب .

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.