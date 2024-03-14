حقق مسلسل إمبراطورية ميم نجاحا كبيرا بعد عرض الـ3 حلقات الأولى منه، والجمهور اليوم على موعد مع عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4 على قناة DMC، والتي تكشف عن أحداث تشويقية جديدة.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4 على قناة DMC اليوم

وياتي موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4 على قناة DMC اليوم بعد المغرب في تمام الساعة 10 و45 دقيقة، ومن لم يتمكن من مشاهدة المسلسل في موعده تأتي الإعادة 10:15 صباحا.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مقتبس عن راوية إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين المرأة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.