مسلسل صدفة الحلقة 4.. هل ينكشف سر ريهام حجاج وخالد الصاوي؟ 

لا يزال التشويق يسيطر على أحداث مسلسل صدفة الحلقة 4، حيث ينتظر الجمهور معرفة السر الذي يجمع بينها وبين الفنان خالد الصاوي، والذي يدفعها لمراقبته ومراقبة أفراد أسرته.

مسلسل صدفة الحلقة 4

وقبل عرض مسلسل صدفة الحلقة 4، كشفت الحلقات الماضية عن أنّ ابنة خالد الصاوي «فرح» التي تجسد دورها نور إيهاب، طالبة بالمدرسة التي تدرس فيها «صدفة» مادة التاريخ، والتي كشفت الأحداث عن تعاطيها للمخدرات.

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وعبر قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، ويعرض على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.