موعد أذان المغرب اليوم رابع يوم في رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات

يختلف موعد أذان المغرب من محافظة إلى أخرى، طبقاً للجدول الصادر عن هيئة المساحة المصرية، الأمر الذي دفع المواطنون إلى البحث عن موعد أذان المغرب في رابع يوم في رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات.

موعد أذان المغرب اليوم رابع يوم في رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

وحول موعد أذان المغرب في رابع يوم في رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها على مدار الساعة ووفقاً لجدول هيئة المساحة المصرية وجاءت كالآتي:-

-موعد صلاة المغرب اليوم الخميس بقنا في تمام الساعة 5:58 مساء.

-موعد أذان المغرب في شمال سيناء في تمام الساعة 5:51 مساءً

_موعد آذان المغرب في الدقهلية اليوم الخميس 14-3-2024 الساعة 6:02 مساءً.

_موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3- 2024، الساعة 5:58 مساءً

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ في الساعة 6:04 مساءً

-موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم في تمام الساعة 6:04 مساءً

موعد أذان المغرب في الشرقية

- موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم في الساعة 6:06 مساءً

- موعد أذان المغرب في المنوفية في تمام الساعة 6:04 مساءً

- موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024 يرفع في تمام الساعة 6:05 مساءً.

-موعد أذان المغرب في الإسماعيلية فى تمام الساعة 5:59 مساءً

-موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 6:19 مساءً.

-موعد أذان المغرب في البحيرة 6:06 مساءً

موعد أذان المغرب رابع أيام رمضان في القاهرة

--موعد أذان المغرب في القاهرة 6:03 مساءً

-موعد أذان المغرب في الجيزة 6:03 مساءً

-موعد أذان المغرب في الأقصر 5:58 مساءً

-موعد أذان المغرب في الوادي الجديد 6:20 مساءً

-موعد أذان المغرب في سوهاج 6:02 مساءً

-موعد أذان المغرب في أسوان 5:57 مساءً

-موعد أذان المغرب في البحر الأحمر 5:52 مساءً

-موعد أذان المغرب في دمياط 6:00 مساءً

-موعد أذان المغرب في جنوب سيناء 5:54 مساءً