حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب في قنا اليوم الخميس 14-3-2024، الموافق رابع أيام شهر رمضان الكريم 2024، حتى يتمكن المصلين والصائمين من أداء الصلاة في موعدها.

تعرض «الوطن» ضمن خدماتها للمواطنين في محافظة قنا موعد أذان المغرب في قنا اليوم الخميس 14-3-2024، رابع أيام شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب اليوم في قنا الخميس 14-3-2024 في تمام الساعة 5:57 مساءا.

موعد صلاة المغرب في قنا اليوم

وأكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية، وبحسب شعائر تلك الصلاة، أن موعد صلاة المغرب في محافظة قنا اليوم الخميس الموافق 14-3-2024 عقب أذان المغرب بنحو 5 دقائق.

موعد الإفطار اليوم في قنا الخميس 14-3-2024

بحسب وزارة الأوقاف، فإن موعد الإفطار اليوم الخميس في محافظة قنا الإثنين بمحافظة قنا، مع بداية أذان المغرب في تمام الساعة 5:58 مساءا، بعد صيام 13ساعة 41 دقيقة في رابع أيام شهر رمضان الكريم في محافظة قنا