يعيش المواطنون في البحر الأحمر أجواء رمضانية وروحانيات عطرة في رابع أيام شهر رمضان الكريم إذ يؤدي المسلمون فريضة الصوم والصلاة في وقتها، ويسعون لمعرفة موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14-3-2024

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الخميس 14-3-2024

تقدم «الوطن»، خدمة معرفة موعد أذان المغرب في محافظة البحر الأحمر اليوم الخميس 14-3-2024 ، حيث أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:53 مساءا، بحيث يزيد كل يوم دقيقة حتى نهاية شهر رمضان المبارك حسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان بالبحر الأحمر

ويؤدي المواطنون بالبحر الأحمر صلاة المغرب اليوم رابع أيام شهر رمضان في عدد من المساجد بمدن المحافظة، وتبلغ عدد ساعات الصيام في ثان أيام رمضان 13 ساعة و38 دقيقة، حسب إمساكية محافظة البحر الأحمر الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مساجد البحر الأحمر

يذكر أن أوقاف البحر الأحمر خصصت 340 مسجدا لأداء صلاة التراويح، و163 مسجدا للتهجد، و9 مساجد الاعتكاف تحت إشراف هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر لإعمار بيوت الله، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف