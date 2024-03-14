«الإفتاء» توضح دعاء فجر 4 رمضان.. «اللهم اهدنا فيمن هديت» (فيديو)

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، دعاء فجر 4 رمضان، إذ يكثر المسلمين من الطاعات والعبادات طوال أيام الشهر الكريم، بما فيها ترديد الدعاء.

دعاء فجر 4 رمضان

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها دعاء فجر 4 رمضان، من خلال مقطع فيديو نشرته على «فيس بوك»، قائلا في هذا اليوم: «اللهم اهدِنا فيمَن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقِنا شر ما قضيت.. انك تقضي ولا يقضى عليك.. اٍنه لا يذل مَن واليت.. ولا يعزُ من عاديت.. تباركت ربنا وتعاليت.. فلك الحمد على ما قضيت.. ولك الشكر على ما أعطيت.. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك».

تعرف على دعاء فجر 4 رمضان

وتابعت الإفتاء في دعاء فجر 4 رمضان: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللهم بفضلك أجمع بين قلوب المؤمنين، ووحد بين صفوف المسلمين، واجعل الكلمة العليا لأمة سيد العالمين».

وتابعت دار الإفتاء في دعاء فجر 4 رمضان: «اللهم لا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اكرمنا ولا تهينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ادفع علينا ولا تدفعنا، اللهم فرج قلوبنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اشفنا من جميع أمراضنا، اللهم أمنا في أوطاننا، واحفظنا في ما بين أيدينا ولا خلفنا، اللهم بنصرك أيد المؤمنين، وثبت أقدام المجاهدين جوا وبر وبحرا يارب العالمين، ربنا إنك بالمؤمنين رؤوف رحيم».