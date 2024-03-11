كلمات أغنية «الكلمة الحلوة» للفنان عمرو دياب في رمضان 2024

كعادتها كل شهر رمضان، طرحت إحدى شركات الاتصالات، منذ ساعات قليلة، إعلانها الرسمي لشهر رمضان 2024، بالاشتراك مع الفنان عمرو دياب، من خلال أغينة «الكلمة الحلوة».

كلمات أغنية «الكلمة الحلوة»

جاءت كلمات أغنية «الكلمة الحلوة» للفنان عمرو دياب، كالتالي:

الكلمة الحلوة عشانك

أحلى كلام من قلبي أنا ليك

أنت الموضوع يا حبيبي اتفضل أهلا أهلا بيك

ع الدقة الصوت ده له رقة

اتكلم بقى وريني

قولها واوعى تقول لأ

قولها دي أحلى قصاد عيني

ده فيه كلمة تغير دنيا

بتغير دنيا بحالها

شوف كام واحد أجلها

وغلاوتك ندموا عليها

آسف مين قالك إنها ضعف دي بتكبر أوقات

لو قلتها مش هنشيل من بعض وهنقصر مسافات

ده واحشني لوحدها لو تتقال صدقني بتسوى كتير

ليها من الغاليين مفعول السحر وليها أجمل تأثير

أنا ماشي كإني مغمي عينيا خلاص مش شايف غير

النغزة الطعمة الضحكة الناعمة الباقي السر في بير

وبحبك أيوة بحبك كلمة نقولها ليه نخبيها

ده الأجمل نستعجلها يلا نفرح قلبنا بيها

فكرة أغنية «الكلمة الحلوة»

يشار إلى أن أغنية «الكلمة الحلوة»، المطروحة قبل ساعات، تتناول العلاقات الإنسانية، فضلاً عن أهمية قيمة التواصل والكلمة الطيبة بين الناس في جميع المناسبات، خاصة شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن أغنية «الكلمة الحلوة» من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع أسامة الهندي وميكس أمير محروس والمخرج محمد شاكر خضير.