مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 4، من أكثر الأمور التي يهتم بها الجمهور لمتابعة المسلسل في ظل تنوع المسلسلات وزحمة الخريطة الدرامية، لمشاهدة مسلسل النجم حسن الرداد، حيث يشهد المسلسل قصص وأحداث مثيرة لشاب صعيدي يعيش مع والدته في القاهرة.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc

وتأتي مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 4، على النحو التالي:

تعرض الحلقة 4 من مسلسل محارب عبر قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً.

كما تعرض الحلقة 4 من مسلسل محارب عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا.

قصة مسلسل محارب

وتدور أحداث مسلسل محارب، حول «عزيز» الذي يجسد شخصيته حسن الرداد، وهو طالب متفوق يحلم أن يصبح مهندسًا، ويحب السيارات لذا يعمل ميكانيكي وسائق في أوقات فراغه، تغير حياة هذا الشاب تمامًا بعد وفاة والده، ويضطر إلى العمل من للإنفاق على أسرته يكتشف بعد ذلك سرًا يغير مسار حياته.

نجوم مسلسل محارب

يشارك في بطولة مسلسل محارب إلى جانب النجم حسن الرداد عدد من النجوم، مثل أحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وسلوى عثمان وعابد عناني وسماء ابراهيم وعفاف شعيب ومحمود الليثي.