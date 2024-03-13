مسلسل حق عرب الحلقة 3.. سر رفض صباح الجياش زواج ابنتها من «عرب»

أحداث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة 3 من مسلسل حق عرب، من بطولة الفنان أحمد العوضي، والي يُعرض على قناة DMC، والتي كان أبرزها كشف علاقة صباح الجياش زوجة المعلم عبدربه، التي تؤدي دورها الفنانة وفاء عامر، بـ«عرب».

كشف سر صباح الجياش

بعد كشف سر صباح الجياش وعلاقتها بـ عرب السويركي، تبين سبب رفضها زواج «عرب» من ابنتها الكبرى «سميحة»، التي طُلقت من زوجها بـ3 أشهر من الزواج، وهو ما أثار حيرة المعلم عبدربه، خاصة أنها دائمًا تتحدث عن «عرب» بالخير وتعامله بلطف كبير.

«عرب» هو ابن المعلم عبدربه وصباح الجياش، الذي أبدلته ليلة ولادته خوفًا من أن يقتله والده، إذا بدأت أحداث الحلقة 3 بمفاجأة من العيار الثقيل بعدما عادت الأحداث «فلاش باك»، وتبين أن «صباح» وضعت ولدًا وأخفته عن زوجها، حتى لا يقتله، وأوهمت الجميع أنها أنجبت بنتًا.

سبب رفض صباح الجياش زواج عرب

هنا تبين لماذا رفضت صباح زواج «عرب» من ابنتها «سميحة»، إذ توضح أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3 أنهما شقيقان، بعد أن بدلت الداية «أم منى» بينه وبين ابنة جلال السويركي التي تؤدي دورها الفنانة كارولين عزمي.

وتعرض قناة ON Drama مسلسل حق عرب، من بطولة أحمد العوضي، وبعض من الفنانين، يوميًا في الساعة التاسعة مساءً، بينما الإعادة في الساعة الثالثة عصرًا، كما تعرض الحلقات تزامنًا على منصة watch it الإلكترونية، بدون فواصل إعلانية.