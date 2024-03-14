موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة حسن الرداد وناهد السباعي

يشهد مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة حسن الرداد وناهد السباعي، الكثير من الأحداث التي ينتظرها متابعو المسلسل، بعد اعتداء عزيز بالضرب على رامي المتهم بقتل والدته بعد أن جمعتهما زنزانة واحدة، حيث لفق والد المتهم تهمة لعزيز بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض، لضغط عليه لقبول الديّة وتبرئته من التهم الموجهة إليه.

مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة حسن الرداد وناهد السباعي

مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة حسن الرداد وناهد السباعي، بدأت أحداثه بحفل زفاف انتهى بوفاة والدته أسفل عجلات سيارة رامي، أحد أبناء رجال الأعمال الكبار، الذي كلف المحامي «حسام» بالبحث عن أي وسيلة لإخراج ابنه من السجن، فيقابل «عزيز» لإقناعه بقبول الدية والضلح لكنه يرفض، فيتم الزجّ به في السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ومن المتوقع أن تتضمن حلقة الليلة الكثير من المفاجآت، ومنها هروب عزيز من السجن وسعيه للانتقام من المحامي حسام وعزازي والد رامي.

موعد عرض مسلسل محارب على شبكة CBC

- مسلسل محارب بطولة ماجد المصري العرض الأول الساعة 9 مساءً على قناة CBC.

- مسلسل محارب بطولة ناهد السباعي الإعادة الأولى الساعة 5:15 فجرًا CBC.

- مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر الأعادة الثانية،الساعة 3:45 عصرًا CBC.

- مسلسل محارب بطولة نيرمين الفقي الساعة 10:30 مساءً على قناة CBC دراما.

- مسلسل محارب بطولة منة فضالي الإعادة الأولى على الساعة 1:30 مساءً CBC دراما.

- مسلسل محارب بطولة حسن الرداد الإعادة الثالثة في تمام الساعة 9 صباح اليوم التالي CBC دراما.