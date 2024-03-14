موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 4 اليوم على سي بي سي.. حسن الرداد يواجه الظلم

يعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي، وهو مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار درامي اجتماعي، وتدور أحداثه حول عزيز الذي يجسد دوره حسن الرداد، الذي اتهم ظلمًا في قضية مخدرات بسبب إصراره على الحصول على حق والدته التي قُتلت دهسًا على يد ابن أحد كبار رجال الأعمال، الذي يسعى لمحاربته بقوة من أجل إخراج ابنه من السجن، فما موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 4 اليوم على سي بي سي؟

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 4 اليوم على سي بي سي

وعن موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 4 اليوم على سي بي سي، فهي مواعيد محددة وثابته معلنة وفقًا للخريطة البرامجية للقناة، منذ اليوم الأول من شهر رمضان، إذ يبدأ عرض الحلقة يوميًا الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 5:15 فجرًا، والإعادة الثانية والساعة 3:45 عصر اليوم التالي.

نجوم مسلسل محارب

يضم مسلسل محارب عددًا كبيرًا من نجوم السينما والدراما المصرية، منهم ماجد المصري وناهد السباعي، وأحمد زاهر، وحسن الرداد، وعفاف شعيب، ومحمود البزاوي.

موعد إعادة مسلسل محارب في رمضان على سي بي سي دراما

- يعرض مسلسل محارب الحلقة 3 الساعة 10:30 مساءً العرض الأول ،على قناة CBC دراما.

- يعرض مسلسل محارب الحلقة 3 الإعادة الأولي الساعة 1:30 مساءً CBC دراما.

- يعرض مسلسل محارب الحلقة 3 الإعادة الثالثة 9 صباح اليوم التالي CBC دراما.