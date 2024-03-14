موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة نيرمين الفقي

يشهد مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة نيرمين الفقي، مزيدا من الضغط من جانب «عزازي» زوج نيرمين الفقي ووالد الشاب «رامي» المتهم في قتل والدة عزيز، حيث يسعى «عزازي» لتهديد المحامي «حسام» بالتشهير به وتشويه سمعته إذا فشل في إخراج ابنه من السجن، خاصة بعد انهيار زوجته بسبب حبس ابنها.

مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة نيرمين الفقي

وتشهد أحداث مسلسل محارب الحلقة 4 بطولة نيرمين الفقي، الضغط على عزيز للتنازل عن قضية مقتل والدته وقبول 5 ملايين جنيه دية، ولزيادة الضغط يتم تلفيق تهمة مخدرات وحيازة سلاح أبيض، وبعد قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، يسعى حسام لمقابلة عزيز في السجن وإقناعه بالتنازل عن القضية مقابل تبرئته.

موعيد مسلسل محارب الحلقة 4 اليوم

وعن موعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 4 اليوم ، فهي 3 مواعيد مختلفة على قناة CBC العامة وفق الخريطة البرامجية للشبكة، ويبدأ عرض الحلقة الساعة 9 مساءً، ثم الساعة 5:15 فجرًا، والمرة الأخيرة الساعة 3:45 عصر اليوم التالي.