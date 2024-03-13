مسلسل لحظة غضب الحلقة 3.. هل تنجح صبا مبارك في إخفاء الجثة؟

تتسارع وتيرة أحداث مسلسل «لحظة غضب» في الحلقة 3 من بطولة صبا مبارك على منصة Watch It، وهو أحد أعمالها الأصلية، وشهدت الحلقة أحداثًا مثيرةً، لذا يبحث المشاهدون عن مسلسل «لحظات غضب»، خلال الفترة الماضية.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 3

يبدأ مسلسل لحظة غضب في الحلقة 3 بمجموعة من الأحداث، حيث تحاول صبا مبارك التي تجسد دور «يمنى» في محاولة إخفاء جثة زوجها «شريف» الذي يؤدي دوره الفنان محمد فراج، من خلال البحث على محرك «جوجل» لمعرفة طرق التخلص من جثة، فيما لا يزال المحيطين بها من الأهل والأقارب يعتقدون أنّ الزوج اختفى في ظروف غامضة بعد أن أوهمتهم بأنّه لم يحضر عيد ميلادها بسبب خلافاتهما الزوجية.

صبا مبارك تبحث عن إخفاء الجثة

وفي الحلقة 3 من لحظة الغضب يزداد التوتر والغموض بعد أن كشفت الحلقة الأولى الخلافات بين الزوجين يمنى وشريف، فضلاً عن استياء الزوجة من معاملة زوجها وإهماله لها، لتتصاعد الأحداث في الحلقة الثانية وتتسبب ضربة قوية من يمنى في فقدان شريف الوعي.

ويذاع مسلسل «لحظة غضب» يوميا في تمام الساعة 11 مساء على منصة Watch It، ويشارك في بطولة مسلسل «لحظة غضب» صبا مبارك، بالإضافة إلى محمد شاهين وعلي قاسم وناردين فرج وسارة عبد الرحمن.