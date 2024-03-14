موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي دراما الحلقة الرابعة، مخصص له 3 مواعيد مختلفة على مدار اليوم، ما يتيح المواطينن متابعة الأحداث التي تشهدها الحلقة مساء اليوم في عرضها الأول على قناة سي بي سي العامة.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي دراما الحلقة الرابعة

وعن موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي دراما الحلقة الرابعة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، والساعة 1:30 مساءً، الساعة 9 صباح اليوم التالي CBC دراما.

موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 3 اليوم على سي بي سي

وعن موعد إعاد عرض مسلسل محارب الحلقة 3 اليوم على سي بي سي، فهي وفقا للخريطة البرامجية للقناة، ستكون الساعة 3:45 عصر اليوم، حيث سبق وجرى إعادة نفس الحلقة على نفس القناة في الساعة 5:15 فجرًا.

نجوم مسلسل محارب

والمسلسل بطولة حسن الرداد، أحمد زاهير، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، منة فضالي.