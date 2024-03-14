«الري» تشكل لجنة للإشراف على تنفيذ مشروع تأهيل الترع في المحافظات

عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع، خاصة أعمال التأهيل الواقعة ضمن مراكز مبادرة حياه كريمة.

وجهت الوزارة بسرعة الانتهاء من كل أعمال تأهيل الترع خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية حياه كريمة، طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسي الوزارة بالمحافظات لجميع مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ، مع التركيز الشديد على جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

أعمال تأهيل الترع في المحافظات

وصرح وزير الري بأنه حريص على المرور بشكل شخصي على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات، لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة للمرور المستمر من قبل قيادات الوزارة ومسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه الأعمال، موضحا أنه حتى تاريخه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال إجمالية تصل إلى 7600 كيلومتر، وجار استكمال تنفيذ 2500 كيلومتر بمختلف المحافظات.

الحفاظ على سلامة الجسور

وأضاف أن أعمال تأهيل الترع تهدف للحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائي للترع للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة، طبقا للاحتياجات المائية المترتبة على الترعة، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع الجاري تنفيذها تجرى بناءا على الاشتراطات والمعايير التي وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادي ودعم مهندسي الوزارة في اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، بالإضافة إلى تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.