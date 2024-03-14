مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 بطولة بسمة وصابرين.. صداقة بين زوجتي «البرنس»

يشهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 بطولة بسمة وصابرين، حدوث تقارب بين نعمات وإحسان وهما بسمة وصابرين، وذلك بعد موت زوجهما البرنس محمود البزاوي، إذ تبدأ الصداقة بينهما خاصة بعد اكتشافا كلا منهما أنهما انخدعتا من جانب البرنس لمدة 20 عامًا، دون أن يخبر أي منهما أنه متزوج من الأخرى.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 بطولة بسمة وصابرين

وفي السياق نفسه، تبدأ الصداقة بين الشقيقين أحمد داش وهو حسن، وعصام عمر والذي يؤدي دور علي، وهما نجلي البرنس اللذان اكتشفا أنهما أشقاء بشكل مفاجئ، كما تجمعهما الشكوك خلال أحداث حلقة الليلة من مسلسل مسار إجباري الحلقة 4، حول أن ولدهما قُتل ولم يمت بشكل طبيعي، خاصة أنَّ أخبرهما بالسر الذي كان يخفيه، وأنه مهدد طوال الوقت بالقتل.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري الساعة 6:05 مساء على cbc.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري الساعة 11:15 مساء على قناة الحياة.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري الساعة 10:30 مساء على قناة ON.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري الساعة 12 منتصف الليل على القناة الأولى.

مواعيد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري على CBC في تمام الساعة 9 صباحًا.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري على «ON» في الساعة 6:45 مساء اليوم التالي.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري على «الحياة» في الساعة 3:30 مساء.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى المصرية في الساعة 11 صباحًا.