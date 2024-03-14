بعد كشف السر.. لماذا يكره المعلم عبدربه خلفة الأولاد في مسلسل حق عرب؟

سر خطير كشفته أحداث الحلقة 3 من مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يعرض على قناة DMC، وهو العلاقة التي تجمع بين صباح الجياش زوجة المعلم عبدربه «وفاء عامر» وعرب السويركي ويوقم بدوره الفنان أحمد العوضي.

أحداث الحلقة 3 من مسلسل حق عرب

خلال أحداث الحلقة 3، عادت الأحداث «فلاش باك» لحظة ولادة جنين «صباح» الثاني، الذي تبين أنه صبي، وهو ما أصابها بحالة من الصدمة كونه ولدا وليس بنت، إذ خشيت عليه من والده أن يقتله، لذلك استعانت بالداية «أم منى» لحل تلك الأزمة.

في تلك الليلة كانت زوجة جلال السويركي «ماجدة» والتي تؤدي دورها الفنانة سلوى عثمان في انتظار مولدها الثاني أيضا، هنا وجدت صباح الجياش والداية أم منى كيفية إنقاذ المولود من والده، وهو تبديل الأطفال خاصة بعد أن أنجبت «ماجدة» فتاة.

سر كره عبدربه خلفة الأولاد

ويعود سبب هذا التبديل وإنقاذ الصبي من والده، بسبب الكره الشديد الذي يحمله المعلم عبدربه ويقوم بدوره الفنان «رياض الخولي»، تجاه الصبيان، وذلك بسبب تفسير أحد الدجالين لحلم «عبدربه» المتكرر، وهو أنه سينجب ولدا من صلبه وسيقتله، لذلك قرر التخلص منه فور ولادته قبل أن يكبر ويتحقق ذلك الحلم.