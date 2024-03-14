هل قتل عرب السويركي الداية «أم منى» في مسلسل حق عرب؟.. مفاجأة في الأحداث

مفاجأة صادمة لـ عرب السويركي خلال نهاية أحداث الحلقة 3 من مسلسل حق عرب، حينما ذهب إلى «منى» صديقة حبيبته «حنان» التي تؤدي دورها الفنانة دينا فؤاد، وذلك بسبب العثور على والدة منى وهي معلقة بحبل من سقف منزلها «جثة».

اتهام عرب السويركي بجريمة قتل

بعد أن قضى عرب السويركي يومًا جميل برفقة حبيبته «حنان»، ذهب لإيصال الهاتف المحول الخاص بـ«منى»، الذي تسببت في كسره «حنان»، وبعد عدة طرقات وجد باب المنزل مفتوحًا، وعند دخوله وجد الداية «أم منى» معلقة بحبل من سقف المنزل، لتدخل ابنتها وتتهم عرب بجريمة القتل.

خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل حق عرب، كشف سر العلاقة بين صباح الجياش التي تؤدي دورها وفاء عامر، وعرب السويركي، وتبين أنها وضعت ولدًا وأخفته عن زوجها المعلم عبدربه حتى لا يقتله، وأوهمت الجميع أنها أنجبت بنتًا.

ابتزاز الداية لصباح الجياش

وبسبب الضيق المالي للداية «أم منى» ذهبت حتى تبتز «صباح» في طلب مبلغ مليون جنيه حتى لا تكشف سرها إلى المعلم عبدربه، ويقتلها وابنها «عرب»، لتواجهها الأخرى بنظرات نارية ونبرة خبيثة بأنها سترسل لها المال بعد مرور يومين، وذهبت الداية للأبد من طريق «الجياش».

وبعد انتهاء الحلقة، توقع محبي ومتابعي مسلسل حق عرب، أن السبب الرئيسي في مقتل الداية «أم منى» هي صباح الجياش، بسبب إخفاء سرها حتى لا يقتل المعلم عبدربه، عرب السويركي.