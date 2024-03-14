طريقة عمل العزيزية الدمياطي بعد الإفطار.. «هيطلبوها منك كل يوم»

حلوى العزيزية الدمياطي من أشهر أنواع الحلويات في محافظة دمياط، وتتميز بمذاق خفيف ولذيذ، ويمكن للأمهات تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة للتحلية بعد الإفطار، وخاصة أن مكوناتها لا تشمل الدقيق أو الحاجة إلى العجن، ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل العزيزية الدمياطي مثل المحلات حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الأيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة.

يُمكن تحضير حلوى العزيزية الدمياطي بخطوات سهلة وبسيطة بعد الإفطار، في وقت لا يتجاوز 25 دقيقة وبكمية تكفي لحوالي 5 أفراد، كالتالي:

مقادير العزيزية الدمياطي

لتر لبن.

1 كوب مكرونة مكسرة.

1 ملعقة كبيرة سمنة بلدي.

1 كوب من السكر.

ربع ملعقة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة جوز هند.

3 ملاعق كبيرة نشا مذابة في نصف كوب من الماء.

كيس كريم كرامل أو كيس كريم شانتيه.

طريقة عمل العزيزية الدمياطي

اسلقي المكرونة في الماء المغلي على النار، مع مراعاة أن لا تنضج تمامًا ثم صفيها.

ضعي اللبن على النار حتى الغليان، وأضيفي عليه السكر والفانيليا وقلبيه حتى يذوب تماما.

ضيفي المكرونة المسلوقة واتركيها تغلي لدقائق مع اللبن.

ضيفي كيس الكريم كراميل أو الكريم شانتيه والسمنة و النشا المذابة بالماء وقلبي جيدا.

ارفعي الخليط عن النار وضعيه بالخلاط واخلطيه حتى يصبح ناعمًا تمامًا.

ادهني الصينية بالسمنة جيداً وعلى الجوانب، ثم صبي الخليط واتركيه حتى يبرد قليلاً.

ادهني وجه العزيزية بالسمنة وادخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ لون ذهبي.



مقادير العزيزية بدون نشا

500 جرامًا مكرونة اسباجيتي.

لتر حليب.

كوب كريمة لباني.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1/2 كوب زبد.

زبيب ومكسرات.

طريقة عمل العزيزية بدون نشا