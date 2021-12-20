7 إرشادات للتعامل مع التقلبات الجوية والحماية من المضاعفات الصحية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على كافة الأنحاء، يصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، ونشاط لحركة الرياح التي تصل حد العاصفة، فضلا عن وجود اضطرابات شديدة في الملاحة البحرية ليصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

نصائح وزارة الصحة خلال موجة الطقس السيئ

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية عدة نصائح وإرشادات للمواطنين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للمساهمة في حمايتهم من المضاعفات الصحية، الناتجة عن التقلبات الجوية، مؤكدًة أنه ينبغي على المواطنين الأكثر عرضة للمشكلات الصحية مثل مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشّعب الهوائية، تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة مع ارتداء الملابس الثقيلة.

إرشادات السلامة

ـ ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل، لتجنب دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

ـ ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية.

ـ الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

ـ شرب كمية كافية من الماء، لا تقل عن 2 لتر في اليوم، لتحسين تدفق الدم في الرئتين.

ـ تناول وجبات صحية، متوازنة، خاصة الأغذية التي ترفع المناعة، الغنية بفيتامين C وe.

ـ الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وشرب السوائل الدافئة.

ـ أخذ قسط كاف من الراحة والنوم، لا يقل عن 7 ساعات.

وأكدت الصحة على رفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة التقلبات الجوية، وانعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ 24 ساعة للتعامل مع أي طوارئ، حيث رفعت درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الوزارة للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس غير المستقر، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية.