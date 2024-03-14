موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 على قناة الحياة.. مطاردة حسن وعلي

وفقًا للخريطة البرامجية المعلنة من أول أيام شهر رمضان على برامج ومسلسلات شبكة قنوات الحياة، فقد حددت الشبكة موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 على قناة الحياة الليلة، أكثر من مرة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مشاهدي المسلسل لمتابعة أحداثه السريعة، خاصة بعد وفاة البرنس وبداية تعرّض ابنيه حسن وعلي للمطاردة من مجهولين.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 على قناة الحياة

وعن موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 اليوم على قناة الحياة، فيكون الساعة 11:15 مساء، والساعة 3:30 مساء اليوم التالي.

مواعيد إعادة الحلقة 4 من مسار إجباري غدا الجمعة

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري قناة CBC في تمام الساعة 9 صباح الغد.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري قناة «ON دراما »الساعة 4:45 مساء غدا.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري 3:30 مساء على قناة الحياة.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري 11 صباحا على الأولى المصرية.

الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري، حدوث تغير في العلاقة بين أسرتي البرنس بعد وفاته، إذ تذهب إحسان لمقابلة نعمات بعد انتهاء العزاء لتعرف منها تفاصيل الحياة مع البرنس، وتكشف الكثير من المفاجآت المتعلقة به.