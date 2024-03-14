موعد عرض الحلقة من 4 من مسلسل مسار إجباري

يأتي موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري يوميا على 4 شبكات فضائية مختلفة، خاصة أنّ المسلسل مكون من 15 حلقة، وينتهى منتصف شهر رمضان، لذا تتميز أحداثه بالسرعة والبعد عن الرتابة، ما جعله محور اهتمام المشاهدين في ماراثون دراما رمضان 2024.

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري

وعن موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري الليلة، على الشبكات التليفزيونية المختلفة كما يلي.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري 6:05 مساء على cbc.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري 11:15 مساء على قناة الحياة.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري 10:30 مساء على قناة ON.

- الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري 12 منتصف الليل على القناة الأولى المصرية.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري

بعد إعلان وفاة البرنس (محمود البزاوي)، شهدت الحلقة الثالثة من أحداث مسلسل مسار إجباري أحداثا مثيرة، حيث أصبح هناك تقارب بين أسرتي عمر البرنس، خاصة بعد شك ابناءه أنّ والدهم تعرض للقتل على يد عصابة المحامي مجدي حشيش، والذي يترافع في قضية مقتل طالبة جامعية، وذلك على يد الدكتور عصام صفوت والمحكوم عليه بالإعدام ظلما.