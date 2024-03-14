أحداث سريعة شهدها مسلسل مسار إجباري الحلقة 3 بطولة أحمد داش، الذى يعرض على القناة الأولى المصرية وشبكة قنوات ON E وقنوات الحياة وقنوات CBC في مواقيت عرض مختلفة يوميا، وزادت الأحداث سرعة بعد مقتل البرنس الذي يجسد دوره الفنان محمود البزاوي ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 3 بطولة أحمد داش

مسلسل مسار إجباري الحلقة 3 بطولة أحمد داش، من فئة المسلسلات القصيرة التي تعرض في النصف الأول فقط من شهر رمضان، حيث إنّه مكون من 15 حلقة فقط، وتتميز أحداثه بالسرعة والبعد تمام عن المد والتطويل في الأحداث.

موعد إعادة عرض الحلقة 3 من مسلسل مسار إجباري اليوم

وعن موعد إعادة عرض الحلقة 3 من مسلسل مسار إجباري اليوم، على الشبكات التليفزيونية المختلفة كما يلي.

- الحلقة 3 عبر قناة CBC في تمام الساعة التاسعة صباحا.

- الحلقة 3 على قناة «ON»الساعة 6:45 مساء اليوم التالي.

- الحلقة 3 في تمام الساعة 3:30 مساء على قناة الحياة.

- الحلقة 3 في تمام الساعة 11 صباحا على القناة الأولى المصرية.