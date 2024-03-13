ملخص الحلقة الثالثة لمسلسل مسار إجباري.. هل تحصل العصابة على دليل البراءة؟

أحداث مثيرة شهدها ملخص الحلقة الثالثة لمسلسل مسار إجباري لأحمد داش وعصام عمر، حيث قُتل عمر البرنس «محمود البزاوي»، من عصابة المحامي مجدي حشيش «رشدي الشامي»، والذي يترافع في قضية مقتل طالبة جامعية على يد الدكتور عصام صفوت والمحكوم عليه بالإعدام ظلما، ويملك عمر البرنس دليل براءته، والذي يؤثر على مسار القضية ومحاكمة المتهم الحقيقي والذي قد يكون واحدا من عصابة المحامي.

وأثناء استعداد أسرة عمر البرنس، لمراسم الدفن بعد استلام الجثمان يتفاجأ الأخوان غير الشقيقين حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر» بديون والدهما، سواء الشيكات أو عدم دفع إيجار شقة عنايات وابنها لمدة 6 أشهر، فتدفع هذه الأمور الأخوان للاتحاد وإقامة عزاء واحد ودفع الديون ومواجه قضية الدكتور صفوت.

ملخص الحلقة الثالثة لمسلسل مسار إجباري

وخلال ملخص الحلقة الثالثة لمسلسل مسار إجباري تكشف خديجة صديقة حبيبة الطالبة المقتولة والمتهم فيها الدكتور صفوت، براءة الكتور، حيث تخبر والدتها بأن الدكتور بريء من دمها، وأنه نشأت بينهما علاقة حب وكان عازما على الزواج منها بعد تطليق زوجته.

ويتلقى حسين «أحمد داش» رسالة تهديد من عصابة الدكتور مجدى حشيش عبر هاتفه المحمول مفادها: «هات الحاجة اللي سابها أبوك أحسن لك»، ليبلغ علي ويكتشف أنه تعرض لنفس الموقف، وهوما يدفعهم للاتحاد مرة أخرى، وفي طريقهما يتعرضان لعلقة موت من عصابة الدكتور مجدي.