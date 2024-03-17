6 أعراض خطيرة.. معلومات عن خلل وراثي تسبب في توقف قلب أحمد رفعت

ما زال الغموض يدور رحلة البحث عن السبب الرئيسي وراء السكتة القلبية المفاجئة التي تعرض لها لاعب كرة القدم أحمد رفعت، وفي الوقت الذي تشير أصابع الاتهام إلى عدم اتباعه نظامًا غذائيًا صحيًا واعتياده على تناول القهوة بكثرة، فجر جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية ومدير معهد القلب الأسبق، مفاجأة جديدة.

وكشف شعبان عن معاناة رفعت من خلل وراثي تسبب في توقف عضلة القلب، فما هو هذا الخلل؟ وكيف يؤثر على صحة القلب؟.. هذا ما نوضحه خلال السطور التالية:

معلومات عن متلازمة كهرباء القلب

متلازمة كهرباء القلب، أو اضطراب نظم القلب، هي الحالة التي عانى منها أحمد رفعت لاعب فيوتشر، الذي ما يزال في العناية المركزة، في ظل عدم استرداد وعيه بشكل كامل، إذ يعيش لحظات حرجة في الوقت الحالي، رغم المعجزة الطبية التي نجته بأعجوبة من مضاعفات توقف قلبه 90 دقيقة على المخ.

وتسبب متلازمة كهرباء القلب خللًا في النبضات الكهربائية للقلب، ما يؤثر على سرعة ومعدل ضربات القلب، إذ يولد بعض الأشخاص بعوامل وراثية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نظم القلب، ما يجعلهم عرضة لمضاعفات صحية خطيرة.

أعراض متلازمة كهرباء القلب

خفقان القلب وشعور سريع أو غير منتظم بدقات القلب.

شعور بالدوار أو عدم الثبات.

فقدان الوعي المؤقت.

ضيق التنفس.

ألم أو ضغط في الصدر.

شعور بالإرهاق والتعب الشديد.

أسباب متلازمة كهرباء القلب

أمراض القلب (أمراض القلب التاجية، فشل القلب واعتلال عضلة القلب)

ارتفاع ضغط الدم.

السكري.

التدخين.

إدمان الكحول.

بعض الأدوية.

التقدم في العمر.

العوامل الوراثية.

مخاطر متلازمة كهرباء القلب

متلازمة كهرباء القلب تحمل العديد من المخاطر الكبيرة، خاصة أنها قد تؤدي إلى السكتة القلبية، من خلال توقف القلب عن العمل بشكل مفاجئ، السكتة الدماغية وانقطاع تدفق الدم إلى الدماغ، فشل القلب، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة.

يقول الدكتور محمد زردق، استشاري كهرباء القلب، إنّ اختلاف أو اضطراب نظم القلب هو المسؤول الأساسي عن ضربات القلب السريعة التي ترتبط بالقلب مثل الرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية أو تسارع القلب البطيني أو تسارع القلب فوق البطيني أو الرجفان البطيني، ويكون السبب في أغلب الأحيان هو وجود بؤرة أو وصلة كهربائية تؤدي إلى اختلال أو تسارع في ضربات القلب، أو نوع من أنواع القصور في عضلة القلب، ووظائفها التي تؤدي إلى اختلال هذا النوع من الكهرباء.

ويقول استشاري كهربية القلب إنّ علاج اضطراب نظم القلب هو التدخل الطبي فورًا، وتستلزم عادة إجراء مجموعة من الفحوصات مثل: