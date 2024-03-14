موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 4.. قضية جديدة

يبحث جمهور الفنان يحيى الفخراني عن موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة، المذاع على شاشة قناة DMC الحلقة 4، بعدما شهدت الحلقة أحداثا مثيرة، وانفراج الورطة الكبيرة التي عاشها الفنان يحيى الفخراني «بهجت» وتعرضه لورطة جديدة.

أحداث مثيرة بعد خروج بهجت من السجن

وخرج «بهجت» الذي يجسّد شخصيته الفنان يحيى الفخراني من السجن، بعد اتهامه ببيع خطوط هواتف محمولة دون بيانات، أحد هذه الخطوط استخدم في جريمة قتل، وساعده في الخروج من هذه المشكلة «عرفان» الذي يجسّد شخصيته الفنان القدير صلاح عبدالله من خلال التوصل إلى الوكيل الخاص بالاتصالات.

قضية تهرب ضريبي للفنان يحيى الفخراني في الحلقة 5

وأثناء وجوده في المنزل تفاجأ يحيى الفخراني بمحضر جديد وطلبه في القسم في قضية تهرب ضريبي وهو ما أصابه بصدمة كبيرة وانتهت أحداث الحلقة على ذلك، وننتظر في الحلقة 5 اليوم كيف سينجو من هذه الورطة.

مسلسل «عتبات البهجة» على قناة «DMC»

ويعرض مسلسل «عتبات البهجة» على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، والإعادة في الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 ظهرًا.

وتدور مسلسل «عتبات البهجة» حول بهجت الأنصاري، الذي يجسده الفنان يحيى الفخراني، المتقاعد عن عمله والمتفرغ للحياة مع أحفاده بعد وفاة زوجته، ولكنه يتورط في العديد من المواقف الكوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا.