بسمة وهبة تكشف تفاصيل جديدة في قصة بوسي وهشام ربيع

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل حلقة الفنانة بوسي في برنامج العرافة الذي يعرض في شهر رمضان، وتفاصيل تواصل طليقها هشام ربيع معها بعد الحلقة عبر بث مباشر لـ«الوطن».

ذكرت الإعلامية بسمة وهبة، أنّ هشام ربيع تواصل معها بعد ثاني يوم من عرض حلقة البرنامج مع الفنانة بوسي، عبر رسالة نصية على هاتفها، مؤكدة أنّها لم تكن تعلم حتى رقم هاتفه وطلب منها الحديث معها، وبالفعل عملت على الاتصال به: «قولت يمكن يكون ليه حق عايز يقولوا وأنا بتيح ده للناس كلها فلاقيته بيشكرني».

بسمة وهبة تكشف تفاصيل جديدة لقصة الفنانة بوسي

وأشارت بسمة وهبة، إلى أنّ هشام ربيع وجّه الشكر لها على حد وصفها خلال «لايف الوطن»، قائلة: «أنتِ قولتي الكلام اللي كنت عايز أطلع أقوله»، مشددة على أنّها لم يسبق لها رؤيته أو التعامل معه قبل ذلك بأي شكل.

حب وانفصال وعتاب

وأوضحت أنّها بعد انتهاء المكالمة معه، تفاجأت بنشره فيديو يشير فيه إلى أنّ الفنانة بوسي تتسبب في خراب بيته مع زوجته الحالية كونها ذكرت في برنامج العرافة أنّها لا تزال تحبه.

ووجّهت بسمة وهبة كلماتها لهشام ربيع: «أنا ليا عتاب عليه، ومع احترامي ليه بس مش هو كان متجوز بوسي وزوجته موجودة هي مزعلتش من وجود بوسي وهي زوجة، هتزعل دلوقتي لما قالتله أنا بحبك وهما مطلقين، أنا أكتر واحدة بحافظ على مشاعر الآخرين ولو مراته زعلت حقها عليا بس أنا شايفة إن بوسي معملتش حاجة غلط».

وأشارت وهبة إلى أنّ غرض سؤالها للفنانة بوسي في البرنامج الصلح بينهما قائلة: «فهمت من بوسي إن هما الاتنين بيحبوا بعض لسه، اللي أنا اعرفوا إن بوسي بتحب هشام وهشام بيحب بوسي، وأنا اتكلمت مع كل واحد ودي خصوصيات مش هقدر أتكلم فيها طالما مقالوش أقولها».