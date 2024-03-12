«حطت لي منوم في الشوربة».. بوسي تكشف تفاصيل طرد خادمتها

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّ السيدة التي كانت تعمل لديها لمدة 10 سنوات كانت أقرب شخص لها، لكنها كانت تُبعد عنها كل الناس الذين يحاولون التقرب منها بأي طريقة.

وأضافت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»: «كانت عوزاني أبقى بتاعتها لوحدها، حطت لي منوم في الشوربة، وده اللي خلاني أمشيها من حياتي، وهشام ربيع طليقي قالي إنها كانت بتحضنه لأنه كان فاكرها أختي».

وتابعت المطربة الشعبية: «بعد ما مشيت كل البلاوي بتاعتها ظهرت، وضعت لي حباية منوم في الشوربة في شهر رمضان، طحنته ورمته، صليت المغرب ونزلت، ببص في الشوربة لقيت حاجة مطحونة في الطبق وماشية في الشوربة، وبعد كده عرفت سبب إني كنت بنام نوم تقيل دايما، وكل ده بسبب المنوم اللي كانت بتستخدمه».