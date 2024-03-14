مسلسل صيد العقارب الحلقة 4.. هل تصل غادة عبد الرازق إلى قاتل أخيها؟

وسط حالة من التشويق والإثارة عُرضت أمس الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب، والتي تضمنت مشاهد وأحداث محورية في العمل، بعد انتهاء الحلقة بصدمة بقتل «علي»، الذي يقوم دوره الفنان محمود عبد المغني، شقيق الفنانة غادة عبد الرازق، وهذا المشهد كان الأبرز الذي جعل الجماهير يتسألوا عن أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بطولة غادة عبد الرازق، ومن هو القاتل؟

مسلسل صيد العقارب

في إطار درامي استعرض المسلسل مهنة من أصعب المهن في العالم، وهي «استخراج سم العقارب»، وهو ما جعل البعض يتابع عرض مسلسل صيد العقارب على شاشة قناة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب عدد من الأحداث استكمالًا للصراعات التي تدور في العمل، واستمرار المشادات الكلامية بين عايدة ووالدها، في اعتراضه على عملها في مجال استخلاص سم العقارب، وأنها لا تحتاج إلى العمل لأنها ابنته ومن عائلة «درغام» وذلك يكفيها.

لتزداد الأحداث إثارة بقتل شقيقها علي، ويتساءل عدد كبير من الجماهير هل تكشف عايدة من قتل أخيها؟، وهو ما ينتظرونه لمتابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بطولة غادة عبد الرازق.

أحداث وقصة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

تدور قصة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، في إطار درامي إجتماعي ووقوع حرب شديدة بين عائلتين وتتحول صداقتهم إلى عداوة شديدة، وتتوالى الأحداث بينهم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

تردد قناة CBC

تردد قناة CBC وخطوات ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بطولة غادة عبد الرازق:

تردد قناة CBC 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة CBC

على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك ضبط القناة من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات، واختر من القائمة التركيب وادخل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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