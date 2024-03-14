أحداث مثيرة تضمنتها الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان، كان أبرزها قتل علي درغام والعثور على جثته في مكتبه دون معرفة القاتل، إلى جانب بعض الأحداث الأخرى التي جعلت بمجرد انتهاء الحلقة الثالثة، يتساءل مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 4.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وما زاد الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4، السؤال الذي تبادر إلى ذهن المتابعين للمسلسل بمجرد انتهاء الحلقة الثالثة، وهو مَن المسؤول عن قتل علي درغام؟ هل مصطفى ابن الحاج إسماعيل بعدما علم بالعلاقة العاطفية التي تجمع علي درغام بوالدته سمسمة فقتله؟ أم القاتل هو شخص آخر لم تكشف عنه أحداث المسلسل حتى الآن؟

وفي إطار توضيح مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 4، يمكن الإشارة إلى أن قناة CBC كشفت في وقت سابق لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 4، اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم عرض حلقة الإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث الحلقة الثالثة من صيد العقارب

وتضمنت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، اكتشاف مصطفى أن والدته سمسمة على علاقة عاطفية بشخص آخر غير والده الحاج إسماعيل، ما يصيبه بصدمة كبيرة، لكنه يرفض الحديث مع والدته أو مواجهتها بل ينصرف إلى النوم في صمت.

وتضمنت الحلقة 3 بعض المشاهد الاجتماعية والهادئة كان أبرزها إهداء ياسين زوجته الدكتورة عايدة بوكيه ورد وخاتمًا ذهبيًا، إلى جانب زيارته لوالدته وشقيقته في منزلهما، لتتسارع وتيرة الأحداث بشكل مفاجئ بعد العثور على جثة علي درغام في مكتبه.