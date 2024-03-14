5 نصائح لدعم شخص يقع في محنة.. من وحي مسلسل صيد العقارب

تعرضت الفنانة غادة عبد الرازق، إلى لدغة عقرب، خلال أحداث مسلسل صيد العقارب، ليقدم لها زوجه الدعم، من خلال كلمات إيجابية توحي بقوتها، بالإضافة إلى إعطائها بوكيه ورد وخاتم ذهبي، لذا فإن هناك طرق عديدة يمكن من خلالها، دعم شخص يقع في محنة، سواء مرض أو مشكلة في العمل أو غير ذلك.

إعطاء مساحة للحديث والاستماع

يجب إعطاء الشخص مساحة للحديث، والتعبير عما يشعر به، والاستماع إليه جيدًا وباهتمام، حتى يشعر بأنه ليس وحيدًا، بل يوجد من يدعمه في الحياة، بحسب موقع «mind.org.uk» العالمي.

تقديم الطمأنينة والهدايا

أفضل ما يمكن تقديمه لشخص، يقع في مشكلة ويحاول حلها، هي الطمأنينة وبث الثقة في نفسه، وتوجيه بعض العبارات الداعمة له، من خلال إخباره أنه ليس بمفرده، ويمكن اعطائه بعض الهدايا له.

إظهار الهدوء أمامه

يجب أن يظل الشخص هادئًا، أمام من يقدم له الدعم، حتى لا يصاب بالخوف، ويشعر بأنه لن يكون قادرًا على حل المشكلة، والخروج من أزمته بسلام.

الصبر

الصبر أحد أهم القيم، التي يجب أن يواجهها الشخص، لمن يقع في محنة، لأن ذلك يساعده على دعم نفسه بالهدوء، والتفكير جيدًا في حل للمشكلة، بدون أن يتأثر سلبيًا.

المحافظة على التواصل الاجتماعي

يجب أن تتواصل باستمرار، مع الشخص الذي يقع في محنة، لأن ذلك يعتبر جزءًا من الدعم العاطفي له، من خلال دعوته إلى المناسبات السعيدة.

يشار إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق، تلعب دور بطولة مسلسل صيد العقارب، ويشارك مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: رياض الخولي، محمد علاء، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، سيمون، ميار الغيطي، وأحمد ماجد، والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة فينومينا.