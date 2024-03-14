مسلسل صيد العقارب الحلقة 4.. الشكوك تزداد حول «مصطفى»

الاهتمام بالتطورات التي سُتعرض خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 نالت اهتمام العديد من متابعيه، وذلك بعد أن شهدت الحلقة 3 من العمل مواقف مشوقة تضمنت اكتشاف «مصطفى» لخيانة والدته لوالده بعد أن سمعها تتحدث مع «علي» في الهاتف، وانتهت الأحداث بقتل الأخير بصورة غامضة لتأتي التساؤلات حول من هو قاتله.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 4

ويأتي موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 عبر شبكة قنوات «سي بي سي» في تمام الساعة السابعة والنصف مساءَ، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، ومن ثم تأتي الإعادة للمرة الثانية في تمام الساعة 1:45 مساءً.

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 على «CBC دراما» بعد عرض الحلقة بساعتين وذلك في تمام الساعة 9:30 مساءً.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين هم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي درامي مشوق حول الدكتورة «عايدة» وتلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق التي تعمل في مهنة صيد العقارب واستخراج سمومها من أجل الوصفات العلاجية والدوائية، وتجمعها علاقة حب قوية بزوجها «ياسين» الذي يلعب دوره محمد علاء.

وتتوالى الأحداث بتعرض «عايدة» لبعض الأزمات في حياتها ومن ثم تلقى الصراعات مصيرها بعد قتل شقيقها «علي» ويلعب دوره محمود عبد المغني في ظروف غامضة، لتبدأ الأزمات والبحث عن قاتله من أجل الانتقام منه.

ومع انتهاء الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب بقتل «علي درغام» اتجهت الشكوك نحو «مصطفى» الذي اكتشف علاقته العاطفية مع والدته سيمون.