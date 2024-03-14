موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب.. قتل غامض لـ محمود عبد المغني

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب، أحد الأمور التي اهتم بها عدد كبير من متابعي العمل، وذلك لانتظار عرض الأحداث الجديدة المشوقة بعدما انتهت الحلقة 3 على تطورات غير متوقعة بقتل «علي» الذي يجسد دوره محمود عبد المغني، شقيق «عايدة» التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق.

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شبكة قنوات «سي بي سي»، وفق ما جرى الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية للقناة على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويعاد مسلسل صيد العقارب للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، فيما تأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 1:45 مساءً.

ملخص الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب

وشهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب تطورات جديدة، بدأت باكتشاف «مصطفى» بوجود علاقة عاطفية بين والدته التي تلعب دورها سيمون وشخص آخر غير والده الذي يقدم دوره رياض الخولي، وذلك بعد أن سمعها وهي تتحدث مع «علي درغام» الذي يجسد شخصيته محمود عبد المغني.

وعلى نحو آخر توالت الأحداث بتقديم «ياسين» ويلعب دوره محمد علاء بوكيه من الورد وخاتم ذهبي لزوجته «عايدة»، وقضا سويًا وقتًا رومانسيًا.

وانتهت أحداث الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب بقتل «علي درغام» دون معرفة القاتل لتتجه الشكوك إلى «مصطفى» ابن سيمون، والتساؤلات بهل هو بالفعل الجاني أم ستكشف الأحداث مفاجآة غير متوقعة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، محمود عبد المغني، أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.