توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مٌشيرة إلى أنه بدءا من غد الخميس تشهد البلاد انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلاً للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، ومائلاً للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وباردا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة ورياح وأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

وحذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية التي تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتشهد البلاد تساقط أمطار بدءا من يوم السبت، وتكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في الظل خلال الـ72 ساعة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة الخميس 14-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 15-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة السبت 13-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.