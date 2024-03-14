تراجع جديد في أسعار 12 سلعة غذائية أساسية.. اعرف التفاصيل

شهدت أسعار 12 سلع غذائية أساسية تراجعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق المحلية في رابع أيام شهر رمضان، وبعد التراجعات المتتالية التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وتوضح خلال السطور التالية، تفاصيل انخفاض أسعار 12 سلعة أساسية، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء والأسواق.

أسعار السلع الغذائية اليوم

وسجلت أسعار السلع الغذائية اليوم ما يلي:

- تراجع سعر الدقيق المعبأ اليوم في مصر نحو 1.46%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 29.8 جنيه.

- تراجع سعر المكرونة المعبأة اليوم في مصر نحو 2.4%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 31.35 جنيه.

- تراجع أسعار الأرز المعبأ اليوم في مصر نحو 0.14% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 35.53 جنيه.

- تراجع سعر زيت عباد الشمس اليوم في مصر نحو 4.97% ليسجل سعر اللتر في المتوسط نحو 96.59 جنيه.

- تراجع سعر عبوة الشاي الـ40 جراما اليوم في مصر نحو 0.99% ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 13 جنيها.

- تراجع سعر الفول المجروش معبأ اليوم في مصر نحو 3.27% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 57 جنيها.

- تراجع سعر السكر اليوم في مصر بنسبة 2.11%.

- تراجع سعر الفول المعبأ اليوم في مصر نحو 3.13% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 60 جنيها.

- تراجع سعر العدس المعبأ اليوم في مصر نحو 3.63% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 72 جنيها.

- تراجع سعر العدس الأصفر المعبأ اليوم في مصر نحو 3.81% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 67 جنيها.

- تراجع سعر عبوة الشاي الكيلو اليوم في مصر نحو 0.13% ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 247 جنيها.

- تراجع سعر الزيت الذرة للتر في مصر بنحو 1.89% ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 121 جنيها.