راعي كنيسة مارجرجس الكاثوليك يشرح تفاصيل الصوم الكبير

قال الأب حبيب غطاس، راعي كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك بقرية نجع الدك مركز ابوقرقاص المنيا، أن مدة الصوم الكبير لدى الكنيسة الكاثوليكية هي 47 يوماً يمتنع فيها الأقباط عن تناول الأكل والشرب حتى الظهر طوال أيام الأسبوع ما عدا الأحد والسبت.

وأقرت شريعة موسى بأن السبت الوحيد الذي يصام انقطاعياً بالكنيسة الكاثوليكية هو سبت النور تذكراً لوجود المسيح في القبر بعد صلبه، والأحد لأنه يوم قيامه الرب ويصام دون الانقطاع عن الطعام مع الالتزام بالأكل النباتي والبقوليات.

الاختلاف بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية في الصوم الكبير

وأضاف غطاس لـ«الوطن» أن جوهر الصوم واحد في الكنائس المسيحية ولكن الاختلاف في عدد أيام الصوم حيث تصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 55 يوما، بينما تصوم الكنيسة الكاثوليكية 47 يوماً مقسمة بين الأربعين المقدسة كما صام السيد المسيح وأسبوع الآلام، متابعاً أنه لا يوجد في الكنيسة الكاثوليكية أسبوع المقدمة المعروف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسبوع الاستعداد.

وأشار راعي كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك إلى أن الامتناع عن أكل السمك خلال فترة الصوم ليس للحرامانية وإنما هو نسكا وزهدا، ولا يوجد مانع من أكل السمك في الصوم الكبير بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية.

ومن الجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية تستعد في مصر لبدء الصوم الكبير يوم الاثنين المقبل الموافق 18 مارس الجاري، ليكون رفاع الصوم يوم الأحد 17 مارس، وذلك بحسب المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية.