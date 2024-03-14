خبير مروري يكشف طريقة تجديد رخصة القيادة: «هتجيلك لحد البيت»

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إنه في إطار التسهيل على المواطن، تقدم وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية خدمة تجديد الرخصة «أون لاين»، ويمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة المرور على موقع وزارة الداخلية، من خلال الضغط هنا.

- رفع صورة بطاقة الرقم القومي، أو غيرها من المستندات التي تثبت شخصيته ومحل إقامته.

- تقديم 3 صور شخصية حديثة ويشترط أن تكون خلفيتها بيضاء.

- تقديم شهادة طبية باطنة ونظر على أن تكون من مستشفى حكومي ومختومان، من أجل التأكيد على أن طالب تجديد الرخصة صحته سليمة.

شهادة مخالفات

ومن الأوراق المطلوبة أيضا لتجديد رخصة القيادة، هي تقديم صورة ضوئية من رخصة القيادة المنتهية إلى جانب تقديم نموذج 256، والذي يقوم المواطن بشرائه من وحد المرور التابع لها، بالإضافة إلى تقديم شهادة مخالفات من نيابة المرور، تؤكد عدم وجود أي مخالفات على الرخصة المنتهية، بعد ذلك عليه كتابة العنوان حتى تصله الرخصة للمنزل في الموعد الذي يجرى الاتفاق عليه.