موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

يشهد مسلسل محارب للفنان حسن الرداد أحداثا شيقة ومتصاعدة بدأت بالحلقات الأولى، لذا يهتم الكثيرون من محبي أحمد زاهر وحسن الرداد ونرمين الفقي لمعرفة موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر على قناة cbc وcbc دراما، خصوصًا أنّ المسلسل من الأعمال الدرامية الطويلة المكونة من 30 حلقة تُعرض يوميًا.

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل محارب

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل محارب، الذي يذاع حصريا عبر شبكة قنوات cbc، فإنّ العرض الأول يكون الساعة 9 مساءً، والإعادة للمرة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة للمرة الثانية في الساعة 5:15 صباحا.

أحداث الحلقات الأولي من مسلسل محارب

شهد مسلسل محارب منذ حلقاته الأولى، أحداثًا سريعة، حيث ألقي الضوء على خلفية عزيز الذي يجسد دوره حسن الرداد، القادم من إحدى قرى صعيد مصر، ويعيش في القاهرة مع أسرته المسؤول عنهم بعد وفاة ولدهم، ويوم زفافه على ناهد السباعي، تموت أمه عندما يدهسها شاب ثري كان يستعرض بسيارته في الشارع، ورغم محاولات حسام محامي أسرة الشاب رامي العزازي، لدفع دية 5 ملايين جنيه على عزيز لكنه يرفض، فيقرر حسام تلفيق تهمة حيازة سلاح ومخدرات لعزيز، وتأمر النيابة بحبسه.