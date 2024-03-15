«الأعلى للجامعات»: امتحانات الميدتيرم في موعدها نهاية الشهر الجاري

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع المقبل، اجتماع المجلس الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات والقواعد المهمة والمتعلقة بالتعليم الجامعي، إذ من المقرر أن يتابع المجلس انتظام العمل بمختلف القطاعات العلمية خلال شهر رمضان 2024 وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.

التجهيزات الخاصة بامتحانات الميدتيرم

وقالت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المجلس من المقرر أن يتابع التجهيزات الخاصة بامتحانات الميدتيرم والتأكيد على أنها موعدها نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل، بجانب التأكيد على ضرورة انتظام العمل بمختلف القطاعات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، والتأكيد أيضا على ضرورة جاهزية واستعدادات المستشفيات الجامعية وتوفير كافة مستلزماتها الطبية الأساسية.

تطوير نظام التعليم المدمج

وتابعت أن هناك عددا من الموضوعات سيتم مناقشتها ومتابعتها من المجلس بشأن المجالس المشكلة لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير نظام التعليم المدمج وكذلك مناقشة المقترح الخاص بإعادة النظر في الإعداد المقرر قبولها في الكليات المختلفة.