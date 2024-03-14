كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. يُصرف بزيادة 15% اليوم

توفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمة مهمة لأصحاب معاش تكافل وكرامة خاصة بالاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي بعد الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبلغ 15% من إجمالي المعاش المستحق، والمقرر البدء في صرفه مساء اليوم بدلا من الغد لتوافقه مع العطلة الأسبوعية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

ونوهت وزارة التضامن الاجتماعي، بأنّه يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي قبل صرف الزيادة السنوية لهم اليوم، من خلال خطوات بسيطة من الموقع الرسمي للوزارة، واتباع التالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــا.

- الضغط على «الاستعلام عن تكافل وكرامة».

- إدخال الرقم القومي لصاحب معاش تكافل وكرامة والمكون من 14 رقمًا.

- الضغط على كلمة «استعلام» لتظهر النتيجة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن في منشور عبر موقعها، أنّه يجب ألا يمتلك أو يستأجر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة نصف فدان أرض زراعية أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن، ويشترط أيضًا عدم ملكيته لسيارة أو لجراج، أو يكون قد سبق له السفر للعمل بخارج البلاد.