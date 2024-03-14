تراجع أسعار الخضراوات في منتصف شهر رمضان.. ونقيب الفلاحين يوضح السبب

توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، انخفاض أسعار أغلب الخضراوات بصورة كبيرة مع حلول منتصف شهر رمضان، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن «الأسعار ستستقر قريبا، خاصة مع التراجع الكبير في أسعار الأسمدة، أمس، والتي تجاوزت 400 جنيه».

وأضاف أن ما يحكم الأسعار هو العرض والطلب، موضحا أن «الطلب على الخضروات يزيد مع حلول شهر رمضان، بسبب زيادة الاستهلاك، والتوقعات تشير إلى استقرار أسعار معظم أنواع الخضار، بجانب اقتراب انخفاض بعضها، مثل الطماطم».

وعن أسعار البصل والباذنجان، قال أبو صدام إن «أسعارها ستتراجع قريبا»، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا في أسعار البطاطس، التي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين في الوقت الحالي، بالتزامن مع الصوم الكبير للأقباط.