أفضل طريقة لتخزين البطاطس المقلية في الفريزر.. «كأنها لسه معمولة»

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تهتم العديد من السيدات بمعرفة أفضل الطرق لتخزين الطعام، من ضمنها البطاطس المقلية، التي تعتبر من الأطباق الجانبية المحبوبة لدى الكبار والصغار.

في هذا التقرير، نقدم لكم أفضل طريقة لتخزين البطاطس المقلية في الفريزر، حتى تحافظ على قرمشتها وطعمها اللذيذ، وكأنها «لسه معمولة».

مقادير تخزين البطاطس المقلية في الفريزر:

- بطاطس حسب الكمية المطلوبة

- خل

- ملح

- ماء

- زيت

- أكياس ثلاجة

طريقة التخزين:

- في البداية يتم تقطيع البطاطس

- توضع في الماء المغلي على النار المضاف له الملح والخل

- ترفع من الماء المغلي وتوضع في ماء بارد مضاف له زيت

- ترفع البطاطس من الماء وتصفى جيدا

- تحفظ في أكياس بلاستيك بالفريزر حتى الاستخدام.

خطوات تخزين البطاطس المقلية في الفريزر

- يتم تقطيع البطاطس لصوابع وتنقع في ماء وخل

- تقلى في الزيت نصف قلي

- ترفع من الزيت وتوضع على مناديل ورقية

- تحفظ في أكياس بلاستيك بالفريزر حتى الاستخدام.

نصائح قبل تخزين الطعام في الفريزر:

قدمت الشيف نجلاء عدة نصائح للأشخاص يجب إتباعها قبل تخزين الطعام في الفريزر، ومنها حفظ الأطعمة في سائل حولها، أي أن الخضروات المسلوقة يتم حفظها في ماء السلق الخاصة بها، وبعد ذلك توضع في عبوة طعام محكمة الغلق، حتى لا تصل رطوبة وبرودة الثلاجة، مما يؤدي إلى جفافها وتغير لونها وطعمها، كما أنه من الأفضل تخزين الخضار الطازج وغسله وتنظيفه بشكل جيد، قبل تخزينه، وأيضا تقطيعه، ووضعه في أكياس صغيرة محكمة الغلق.